Milan-Dortmund, probabili formazioni: torna Giroud, out Leao. Reus titolare

Il Milan di Pioli affronta il Borussia Dortmund in una gara spartiacque per il cammino dei rossoneri in Champions League. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

Quasi tutto pronto per Milan-Borussia Dortmund. Il match - valido per la 5ª giornata del Gruppo F di Champions League - è in programma alle ore 21.00 a San Siro.

Il Milan di Pioli è tornato alla vittoria in campionato (1-0 sulla Fiorentina) dopo il pareggio ottenuto sul campo del Lecce. I rossoneri hanno rosicchiato due punti a Juventus e Inter che nel posticipo dell'Allianz Stadium si sono divise equamente la posta in palio (1-1 il risultato finale). In Champions League Leao e compagni - oggi il portoghese assente per un problema muscolare - occupano la terza posizione in classifica a sole due lunghezze di distanza dal Borussia primo a sette punti. Un girone complicato per il Milan che, dopo due pareggi e una sconfitta, è tornato prepotentemente in corsa per la qualificazione con la vittoria ottenuta ai danni del Paris Saint Germain. Dovessero arrivare i 3 punti questa sera e dovesse farne 6 il Psg negli ultimi due impegni, i rossoneri potrebbero addirittura permettersi di perdere a Newcastle per staccare il pass per gli ottavi di finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BORUSSIA DORTMUND — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Caldara, Adli, Pobega, Joviuc. Indisponibili: Leao, Okafor, Kalulu, Bennacer, Sportiello, Pellegrino, Kjaer. Squalificati: Musah. Diffidati: Krunic.

BORUSSIA DORMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummel, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre an, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fulkrug. Allenatore: Terzic.

A disposizione: Meyer, Lotka, Wolf, Blank, Reyna, Ozcan, Adeyemi, Moukoko, Haller, Malen. Indisponibili: Duranville, Nmecha, Sule. Squalificati: nessuno. Diffidati: Emre Can, Schlotterbeck

Arbitro: Kovac (Romania).

Assistenti: Marinescu e Artene (Romania)

IV uomo: Birsan (Romania)

Var: Van Boekel (Olanda).

Avar: Popa (Romania).

DOVE VEDERE MILAN-BORUSSIA DORTMUND IN TV — Milan-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta da Mediaset e Sky. Nel dettaglio la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Diverse, invece, le opzioni per quanto riguarda Sky. La tv satellitare trasmetterà la gara su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, all’interno di Diretta Gol (canale 251), ma anche in 4K su Sky Sport 4K. Sarà possibile seguire il match sull'app Sky Go e sulle piattaforme Now ed Infinity.