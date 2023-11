Manchester City-Young Boys, Guardiola:”Var tema delicato. Gvardiol acquisto perfetto”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions League

⚽️

Ritorna la Champions League. Nella giornata di martedì 7 novembre alle ore 21:00 il ManchesterCity di Pep Guardiola, affronterà gli svizzeri dello Young Boys. Alla vigilia del match, il tecnico spagnolo ex Bayern e Barcellona, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

HAALAND -"Ascolterò i medici. Se dicono che è pronto e non ha dolori, lo prenderò in considerazione per giocare".

POLEMICHE VAR - "Ho avuto la sensazione che in ogni Paese ci sia confusione su molti aspetti. È un tema delicato in questo momento. È difficile per gli arbitri e per tutti noi. Non ho una posizione chiara".

ATMOSFERA SPOGLIATOIO - "È la migliore che possa ricordare da molti, molti anni. Per me è una gioia gestire questo gruppo di giocatori".

ACQUISTO DI GVARDIOL - "Perfetto. Sapevamo che era una persona incredibile. Può essere utilizzato come difensore centrale ma abbiamo deciso di farlo giocare come terzino offensivo e difensivo. Ha una mentalità incredibilmente aperta, ha solo 21 anni e sono davvero contento. Ad ogni sessione di allenamento è un professionista incredibile".

OTTAVI VICINI PER L'UNDICESIMA VOLTA - "Dobbiamo provare domani a chiudere i giochi. Abbiamo l'opportunità di qualificarci per la fase successiva e questo significa molto per il club. Ci sono riusciti Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, ogni volta che ci qualifichiamo è davvero bello".

