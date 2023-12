Atletico Madrid-Lazio 2-0: Sarri va ko. Colchoneros primi nel girone

Termina la sfida del Metropolitano Stadium. 2-0 il risultato finale. Inizio importante dei padroni di casa che al 6' minuto si portano in vantaggio con Griezmann. Intorno al 15' ci prova Guendouzi che tira addosso a Oblak. Al 26' Immobile ci prova con il tiro che termina fuori di poco. Al 38' raddoppio dei colchoneros con Hermoso che viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa Lino segna il 2-0. Ci provano Depay e Morata senza colpire il bersaglio grosso. Con questo risultato Simeone passa come primo.