Arsenal-Siviglia, probabili formazioni: Arteta con Jorginho, Ocampos titolare

Quasi tutto pronto per Arsenal-Siviglia . Il match - valido per la quarta giornata della Fase a Gironi di Champions League - è in programma alle ore 21.00 all'Emirates Stadium.

Due settimane fa l'Arsenal espugnava lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán conquistando la vetta del Girone B. A distanza di quindici giorni le due squadre si riaffronteranno nella prima gara spartiacque del raggruppamento. Per l'Arsenal - prima a quota sei punti - vincere significherebbe mettere un mattone significativo per il passaggio gli ottavi di finale. Il Siviglia - terzo con gli stessi punti del PSV quarto - ha bisogno di un'iniezione di fiducia per continuare a credere nella qualificazione. L'altra partita del girone vedrà di fronte proprio il PSV e il Lens che è riuscito a battere i Gunners per due a uno nella seconda giornata del Gruppo B.