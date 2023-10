Arsenal-Manchester City 1-0, Martinelli gol. Arteta sorpassa Guardiola in Premier

Secondo ko di fila in Premier League per il Manchester City dopo quello con il Wolverhampton. L'Arsenal di Arteta sorpassa Guardiola.

L'Arsenal batte ancora una volta il Manchester City dopo il trionfo in Community Shield dello scorso agosto ai calci di rigore. Anche in Premier League, Mikel Arteta supera il suo "mentore" Pep Guardiola vincendo di misura il big match di questa ottava giornata per 1-0.

Nel primo tempo grandissimo rischio per i Citizens con Kovacic che ha rischiato di ricevere un cartellino rosso diretto per un'entrata irruenta da "arancione" e che pochi minuti dopo avrebbe potuto ricevere il secondo giallo da parte dell'arbitro Oliver che ha graziato il croato ex Chelsea e Inter. Poche conclusioni nello specchio della porta da ambo le parti ma con un possesso palla e pericolosità in area di rigore decisamente a favore dei Gunners, i quali sono riusciti a sbloccare il match e fare impazzire di gioia l'Emirates Stadium all'85' con il gol decisivo di Gabriel Martinelli. Destro del brasiliano dal limite che ha trovato una fortunatissima deviazione della difesa del City che ha messo completamente fuori causa il portiere Ederson.

Seconda sconfitta consecutiva in Premier League per il Manchester City dopo il KO con il Wolverhampton. Sorpasso dell'Arsenal in classifica proprio sui Citizens. Dopo tre anni e dopo otto sconfitte consecutive in campionato, i Gunners battono Guardiola.

