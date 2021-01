Calciomercato Sambenedettese, sogno Schelotto: l’argentino è un pupillo dell’ex Dt Colantuono. I dettagli

Dopo aver concluso l’esperienza inglese al Brighton, Ezequiel Schelotto sarebbe vicino a un clamoroso ritorno in Italia.

L’esterno italo-argentino, che già in passato aveva vestito le maglie tra le tante di Cesena, Catania e Atalanta, starebbe trattando con la Sambenedettese per rinforzare la squadra impegnata nel girone B della Serie C. A confermare le indiscrezioni di queste ultime ore è stato direttamente il presidente della società marchigiana, Domenico Serafino, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Scienziati nel pallone. Queste le sue parole: “C’è una trattativa, stiamo parlando con il giocatore. E’ chiaro che finché non c’è una firma sul contratto non posso confermare o fare promesse, ma effettivamente stiamo trattando con lui da qualche giorno”.

L’esterno argentino firmando con il club marchigiano avrebbe la possibilità di ricongiungersi con vecchi compagni come Maxi Lopez e Ruben Botta, con cui ha condiviso l’esperienza qualche stagione fa nel Chievo Verona. Ezequiel Schelotto può vantare nel suo curriculum anche sette presenze con la nazionale under 21 azzurra e una con la nazionale maggiore. Il suo arrivo potrebbe aiutare non poco la compagine guidata da Mauro Zironelli, trovatasi in difficoltà nelle ultime uscite proprio sulle catene esterne del campo. Chissà che l’ex giocatore dell’Inter non possa dare una marcia in soprattutto in questo senso.