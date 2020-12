Serie C, girone C: il Foggia sul velluto a Pagani, il Monopoli cede al Potenza. Risultati e classifica

17a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque delle otto gare in programma in questo turno: tre si giocheranno tra le 17,30 e le 20,30 mentre è stata posticipata la sfida tra Juve Stabia e Casertana causa Covid. Il Palermo acciuffa il Bari a due minuti dal termine grazie a una punizione pazzesca di Lucca, i pugliesi si erano portati avanti con D’Ursi al 45′. Stesso risultato anche per il Catania che pareggia 1-1 al ‘Massimino’ nella sfida contro il Catanzaro: calabresi avanti all’8 con Di Massimo, gli etnei la pareggia all’87’ con Manneh. In zona play-off vince anche l’Avellino che supera 1-0 la Vibonese, vittoria di misura per il Bisceglie che sconfigge 1-0 il Teramo; 2-2 pirotecnico tra Viterbese e Virtus Francavilla. Nelle sfide delle ore 17,30 il Foggia annienta 4-1 in trasferta la Paganese, il Potenza supera 1-0 a domicilio il Monopoli.

RISULTATI

Avellino-Vibonese 1-0

Bisceglie-Teramo 1-0

Catania-Catanzaro 1-1

Palermo-Bari 1-1

Viterbese-Virtus Francavilla 2-2

Monopoli-Potenza 0-1

Paganese-Foggia 1-4

Turris-Cavese (ore 20,30)

Juve Stabia-Casertana (posticipata)

CLASSIFICA

Ternana 40*

Bari 34*

Avellino 27 *

Teramo 27*

Catanzaro 27*

Catania 27*

Foggia 27*

Juve Stabia 22**

Turris 22**

Palermo 21*

Vibonese 19*

Monopoli 16*

Virtus Francavilla 16

Potenza 13*

Paganese 12*

Casertana 12***

Viterbese 12*

Bisceglie 10 **

Cavese 8**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani