Calciomercato Parma, sirene turche per l’ex Palermo Brugman: l’Antalyaspor tenta ma i ducali rifiutano. La situazione

Sirene turche per Gaston Brugman.

Il centrocampista uruguaiano, arrivato la scorsa estate al Parma per due milioni e mezzo di euro, è finito in queste ore nel mirino dell’Antalyaspor Kulübü, squadra che milita attualmente nella Super Lig. Dopo l’esperienza a Palermo e Pescara, il classe ’92 ha trovato finalmente spazio nella squadra allenata da Roberto D’Aversa, diventando una pedina fondamentale dello scacchiere gialloblù: nel corso di questa stagione, infatti, il playmaker ha collezionato undici presenze in Serie A e due in Coppa Italia.

Seppur ai margini del progetto del Parma con l’arrivo di Jasmin Kurtic dalla Spal, la dirigenza crociata, riflettendo a lungo sul futuro del proprio numero 15 e dopo aver anticipato il riscatto obbligatorio, avrebbe detto di no alla richiesta di trasferimento dell’ex rosanero. D’accordo con la decisione presa dalla società, lo stesso Brugman si è detto sicuro di continuare con il Parma senza trasferirsi altrove. I ducali, quindi, avrebbero bloccato in queste ore qualsiasi possibile offerta futura per godersi al meglio la crescita del loro migliore regista. Seguiranno aggiornamenti…

