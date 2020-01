Parma-Udinese, D’Aversa: “Giocato da squadra, vittoria meritata. Kulusevski? Ha reagito bene”

Il Parma continua la sua marcia trionfale: 2-0 all’Udinese e sempre più in alto in classifica.

Prestazione di alto livello quella offerta dai gialloblu che sono andati in gol con Gagliolo e Kulusevski chiudendo la gara già nel corso del primo tempo. Il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa, ha così analizzato la gara del “Tardini”.

“Oggi ci tenevamo a fare un risultato importante per aumentare la distanza dalle zone calde e volevamo dedicare la vittoria a Inglese. Abbiamo fatto 60 minuti di ottimo calcio, poi siamo calati ma i meriti a questi ragazzi vanno fatti per come interpretano la gara in momenti complessi. Abbiamo giocato da squadra e meritatamente abbiamo portato a casa i tre punti. gagliolo è stato male tutta la notte, Grassi pure, Kurtic ha preso una botta. Sono orgoglioso dei ragazzi che dimostrano attaccamento alla maglia. Kulusevski? Ci sta un momento di difficoltà, Dejan ha anche un problema fisico. Ora si guarda come un investimento della Juve. Deve giocare per l’età che ha, ha fatto ciò che ha fatto perché ha messo in campo le sue qualità, abbina qualità e quantità. Deve migliorare, ma deve giocare in maniera serena”.