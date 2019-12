Calciomercato Inter, parla Arturo Vidal: “Obiettivo 100 gol. Il mio futuro? Vi spiego…”

Parola ad Arturo Vidal.

Il centrocampista blaugrana è atterrato nelle scorse ore in Cile, suo paese natale, in seguito alla vittoria nella sfida di sabato contro il Deportivo Alaves – in cui ha anche siglato il momentaneo 2 a 0 – poi conclusasi con il risultato di 4-1. Dopo le parole dell’allenatore Ernesto Valverde a proposito della sua cessione, anche lo stesso Vidal, è intervenuto ai microfoni della stampa locale esprimendosi sul suo futuro: “Il mercato non mi riguarda, se ne occupa il mio procuratore. Di solito è lui ad interessarsi a queste cose, figuriamoci adesso che sono pure in vacanza. Io faccio il mio lavoro, lui il suo. Quando tornerà in Spagna magari ne parleremo, in ogni caso sono felice di giocare per il Barcellona”, ha spiegato Vidal, nel mirino della dirigenza nerazzurra nonostante rappresenti un’operazione di mercato non semplice.

Antonio Conte, tecnico con cui Vidal è esploso ai tempi della Juventus, ha già manifestato il desiderio di riabbracciare il cileno – che ha poi vestito le maglie di Bayern Monaco e, successivamente, Barcellona. Proprio in blaugrana, però, la concorrenza per una maglia da titolare è piuttosto vasta: “La panchina? Non sono io a decidere chi gioca e chi no, certe decisioni spettano all’allenatore. Quando mi viene concessa una chance, cerco di sfruttarla al meglio, magari provando pure a trovare il gol, che è la cosa che mi piace di più. Mi auguro che a fine anno il Barça possa aver conquistato i trofei che abbiamo messo nel mirino. Credo di poter giocare per ancora un po’ di tempo in Europa. Vorrei raggiungere quota 100 gol, ci sono vicino” ha così concluso l’intervista il centrocampista ex Juve.

