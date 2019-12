Inter-Genoa, Esposito in lacrime: “Gol per mia madre, ringrazio Conte. Lukaku? Prima del rigore…”

La magica serata di Sebastiano Esposito.

Questa sera sul campo di San Siro è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Genoa, che si sono affrontati in occasione della 17a giornata di Serie A: i nerazzurri hanno travolto gli avversari con il risultato di 4 a 0 grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Gagliardini ed Esposito, alla prima rete in campionato e con la maglia nerazzurra.

Al termine del match il centravanti classe 2002 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e visibilmente emozionato ha espresso la sua gioia per la rete realizzata: “Piangi? Ho appena visto mia madre, il gol è per lei. Mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e la mia famiglia che mi sta sempre vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito. Ho pensato tutta la notte a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister e la società, spero di continuare su questa strada. Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando. I panini che mangiavo prima dell’allenamento… Sto raccogliendo quei frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare nella vita, di continuare così, c’è tanto da lavorare. Lukaku? E’ una persona fantastica, devo ringraziarlo per avermi lasciato il rigore. E’ un giocatore fantastico, il suo secondo gol lo dimostra. Sul rigore ci siamo parlati. Mi ha detto Vai convinto sul rigore e fai gol“.