Calciomercato Inter Miami, il sogno di Beckham: 40 milioni per convincere James Rodriguez

Il sogno di David Beckham.

Dopo aver dominato per anni il palcoscenico calcistico europeo con la sua grazie a la sua tecnica sopraffina, il centrocampista inglese ha deciso di restare connesso al suo sport preferito diventando però un investitore: così, nel 2018 Beckham ha fondato, insieme ad alcuni soci, una nuova squadra professionistica, che è stata chiamata Inter Miami.

Fin dal primo giorno come presidente del club americano, la stella del calcio inglese ha provato a portare in America giocatori di altissimo livello, come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez, per arricchire la rosa e aumentare il valore del brand del suo club. Nonostante la sua squadra sia al momento completa, Beckham avrebbe l’intenzione di acquistare un giocatore sudamericano, al fine di compiacere la comunità latina di Miami composta da individui provenienti da Messico, Porto Rica e Cuba.

Per tale motivo i suoi occhi sarebbero ricaduti su James Rodriguez, che dopo le due stagioni trascorse in prestito con la maglia del Bayern Monaco è ritornato nuovamente al Real Madrid. In Spagna però il talento colombiano non è riuscito a convincere pienamente il tecnico Zinedine Zidane, collezionando soltanto sette presenze e segnando una rete nella stagione attuale, ancora ferma a causa dell’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riportato da Goal, Beckham avrebbe già contattato Florentino Perez, presidente dei blancos, per verificare la disponibilità alla cessione e il prezzo del cartellino, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40.000.000 di euro. Il contratto di James Rodriguez è in scadenza nel 2021, e il calciatore potrebbe dunque essere tentato dall’idea di iniziare una nuova avventura e soprattutto sposare un progetto tecnico dove sarebbe la stella assoluta e dove potrebbe trovare una continuità che manca dai tempi in cui vestiva la maglia del Monaco.