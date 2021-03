Calciomercato Barcellona, occhi su Aguero: il ‘Kun’ lascia il Manchester City, i blaugrana studiano il colpo

L’acquisto di Sergio Aguero potrebbe aprire un nuovo capitolo nella vicenda Barcellona-Messi.

Il centravanti argentino non sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Alcune prestazioni negative e diversi problemi fisici hanno costretto il Kun a diversi mesi di stop, nei quali non è stato in grado di dare il suo contributo alla causa del Manchester City. Nonostante la sua assenza, però, la formazione di Pep Guardiola si trova al primo posto della classifica di Premier League, avendo trovato una quadra di gioco che – anche senza la presenza di Aguero – sembra funzionare in maniera ottimale.

Dopo un colloquio avuto tra il giocatore argentino e l’allenatore catalano, è emersa l’ufficialità che il contratto di Aguero non verrà rinnovato al termine della stagione attualmente in corso. Questa mossa da parte dei citizens apre dunque a scenari di mercato nuovi e inaspettati. L’ex Atletico Madrid avrebbe già ricevuto il corteggiamento del Barcellona del neo patron Laporta, interessato al suo acquisto anche e soprattutto per la forte amicizia che intercorre tra il Kun e Lionel Messi. Un suo eventuale approdo in catalogna potrebbe convincere l’asso di Rosario a restare in maglia blaugrana, dopo le insistenti voci che lo avrebbero visto vicino ad un clamoroso addio.

Con la partenza di Aguero si andrebbe a liberare anche un posto nel ricchissimo parco attaccanti dei britannici, con il nome di Erling Haaland che sembrerebbe essere il più spendibile per sostituire il classe ’88. Attualmente tra le fila del Borussia Dortmund, il bomber norvegese ha un cartellino dal costo di 180 milioni di euro, prezzo fissato dalla stessa società giallonera per la prossima finestra estiva di calciomercato. Un triangolo di cessioni e acquisti da tenere dunque sotto controllo, in attesa che il Barcellona faccia la prima mossa e che il Borussia Dortmund dia un eventuale via libera alla cessione del suo centravanti, ad oggi comunque non scontato.