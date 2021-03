Calciomercato Inter: nerazzurri su Wijnaldum, gioiello de Liverpool. Il Barcellona strizza l’occhio e Klopp…

E’ sempre calciomercato.

Sirene nerazzurre e non solo, per il centrocampista olandese. Georginio Wijnaldum è uno degli obiettivi di mercato della prossima estate dell’Inter di Antonio Conte, ma la lista delle pretendenti di lusso si arricchisce di una big europea che darà sicuramente filo da torcere al DS nerazzurro Piero Ausilio. La concorrenza sull’olandese, che si libererà a parametro zero dal Liverpool, infatti si fa agguerrita anche da parte del Barcellona e non solo. Intanto il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, preferirebbe non perdere il centrocampista, protagonista negli ultimi anni in Premier League con la maglia del Liverpool, chiedendo ai dirigenti del club inglese di trovare il modo per proporre il prolungamento di contratto al trentenne centrocampista olandese.