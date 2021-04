Superlega, Rummenigge: “Parlerò con Agnelli, facciamo calmare le acque. Ceferin? Mi ha chiesto una cosa”

Ceferin ha affrontato le difficoltà in modo eccezionale, svolgendo un grande lavoro

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, parlando della Superlega, progetto naufragato dopo neanche 72 ore dalla sua nascita. L’ex campione dell’Inter e della Nazionale tedesca, avrà il compito di fare da mediatore tra i 12 top club dell’iniziale progetto di scissione, l’Uefa e tutti il calcio europeo.

SUPERLEGA E DIETROFRONT – “Non ha vinto il Bayern e nemmeno Rummenigge, bensì il calcio vero. Quello di cui tutti siamo innamorati. Io sono conosciuto per essere un uomo di dialogo e non di guerra. Così il presidente della Uefa, Ceferin, mi ha chiesto di dargli una mano per risolvere i problemi e ripartire dopo giornate difficilissime per il mondo del calcio”.

BAYERN MONACO, PSG E IL DIETROFRONT DELLE 12 FONDATRICI – “Ho 65 anni e nella mia vita ne ho viste tante. Non sono stati giorni facili, ma l’importante è che la storia sia chiusa. Quello che è successo dispiace a tutti, anche a chi ha fatto nascere la Superlega. Martedì sera ho sentito Ferran Soriano, l’ad del Manchester City, e oltre a confermarmi la ritirata si è scusato per l’accaduto. Dopo di lui, sono arrivate le scuse di tanti altri club. Si sono sbagliati di grosso, però non è quello che mi interessa ora. L’importante è uscire dalla crisi con intelligenza”.