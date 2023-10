Real Madrid, ipotesi Xabi Alonso: idea per l’anno prossimo al posto di Ancelotti

Il Real Madrid sta volando in campionato. I Blancos si trovano primi con tre punti di vantaggio sul Barcellona e due sul Girona, autentica sorpresa di questo inizio di Liga. Anche in Champions League le Merengues si trovano al primo posto con due vittorie, l'ultima contro il Napoli con il ritorno di Carletto in Campania. Gli spagnoli vogliono provare a conquistare l'ennesima coppa dalle grandi orecchie della loro storia. Per Carlo Ancelotti questa sarà l'ultima stagione in Liga con il tecnico che dovrebbe partire destinazione Brasile, dove diventerà il nuovo commissario tecnico. Per sostituirlo la società ha in mente il nome dell'ex giocatore anche dei Blancos: Xabi Alonso. L'ex centrocampista spagnolo si sta mettendo in luce in Germania con la sua squadra attualmente capolista della Bundesliga. Bel gioco e valorizzazione dei calciatori sono gli incipit del tecnico.