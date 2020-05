Calciomercato Juventus, Raiola e il mistero Haaland: “Non ha vestito il bianconero solo per una ragione”

Erling Braut Haaland il predestinato.

Il sogno del giovanissimo talento classe ’00 in forza al Borussia Dortmund è sempre stato quello di diventare un calciatore professionista come lo era stato il papà. Crescere in una piccola cittadina del sud-ovest norvegese quale Bryne non è stato un vantaggio per il possente centravanti nordico che si è comunque saputo imporre e fin da piccolo ha sempre dimostrato di voler sfondare nel mondo del calcio. Avere in casa un modello da seguire è senza dubbio un punto a vantaggio, ma Erling ha confermato di avere qualcosa in più rispetto al padre che ha comunque collezionato nell’arco della propria carriera 181 presenze in Premier League. Per i prossimi anni un obiettivo da raggiungere è senza dubbio vincere quella classifica cannonieri che in Bundesliga fu vinta anche dal suo connazionale Jorn Andersen nel lontano 1990 con la maglia dell’Eintracht addosso.

Grande voglia di far bene e spirito di abnegazione per il centravanti scandinavo che non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi il suo sembra essere un futuro più che roseo. Ne è convinto anche il suo procuratore, Mino Raiola, che nel corso di una recente intervista rilasciata a ‘Repubblica‘, ha spiegato il perché del suo rifiuto alla Juventus.

“Perchè non ho portato Haaland alla Juve? Lo avrebbero fatto giocare in Under 23”.