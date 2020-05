Borussia Dortmund, Macek: “Haaland un moderno Ibrahimovic, perfetto per il Real Madrid”

Stanislav Macek racconta Erling Haaland.

Alcuni mesi prima dell’inizio dell’attuale stagione, il giovanissimo centravanti norvegese non poteva certo immaginarsi che stava per vivere uno degli anni più incredibili della sua vita e della sua carriera da professionista. In poco più di otto mesi, Haaland ha realizzato infatti la clamorosa cifra di 40 gol e 9 assist in 33 presenze, con un media di una rete ogni 55 minuti, che gli hanno permesso di attrarre le attenzioni di tutti i top club europei come il Borussia Dortmund, sua nuova squadra dal mese di gennaio.

A raccontare il fenomenale talento svedese è intervenuto Stanislav Macek, allenatore dell’Under 18 della Slovacchia, che in estate si era recato a Salisburgo per studiare il calcio del tecnico Jesse Marsch. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di AS:

“Mentre era a Salisburgo, aveva una ragazza che veniva a trovarlo. L’ho rivisto da solo dopo pochi giorni. Mi ha detto che doveva concentrarsi solo sul calcio. Haaland è un ragazzo che lavorava come un professionista maturo. È chiaro che sia concentrato esclusivamente sul calcio, mi ha detto che per arrivare ad alti livelli non deve avere fretta ma allenarsi duramente. E lui lo fa senza sosta. Ha un enorme rispetto per il lavoro. Fa 1000 addominali e 300 flessioni al giorno. L’ho visto giocare nella sfida fra Under 20 norvegese contro l’Under 21 slovacca. Ha attirato la mia attenzione. È un moderno Ibrahimovic. Direi anche meglio nei movimenti, ha più velocità. E ha una grande mentalità di fronte al gioco e alla professione. Non vuole accelerare le scadenze. Non a caso ha scelto il Dortmund. Mi ha detto che non aveva voglia di fare un simile passo e preferiva fare un altro. A quel tempo si parlava già della Bundesliga ed è andato al Borussia. Penso che abbia fatto un grande passo. È uno dei migliori in Germania. Gioca in attacco, si è circondato di giovani come Achraf, Sancho o Brandt, ha già giocato in Champions League. Certamente, se continua a progredire in questo modo, lo vedremo presto in una squadra ancora più grande in breve tempo. Magari a Madrid. I migliori al mondo hanno sempre giocato lì e Haaland è uno di questi. È un calciatore da Real Madrid, senza dubbio“.