Bundesliga, quattro giocatori omaggiano Floyd. La FIFA: “Nessuna sanzione, soltanto applausi”

Giustizia per George Floyd.

È questo il grido dell’intera popolazione mondiale innalzatosi in questi giorni a difesa dell’uomo afroamericano ucciso a Minneapolis da un poliziotto nel corso di un fermo. Manifestazioni, messaggi social e inchieste hanno riempito i media per rendere noto quanto accaduto al quarantaseienne. A tale protesta si sono uniti anche diversi esponenti del mondo dello sport: da Giorgio Chiellini ad alcuni giocatori della Bundesliga. Sancho, Hakimi, McKennie e Thuram nell’ultima giornata dopo aver segnato si sono infatti inginocchiati per ricordare l’uomo. I due giocatori del Borussia Dortmund hanno anche mostrato un messaggio sulla propria maglia in riferimento alla vicenda. Un accaduto che non è passato inosservato all

a Federazione tedesca, che sta valutando eventuali sanzioni.

Intanto, però, la FIFA si è schierata a difesa dei quattro giocatori e del loro messaggio contro gli abusi razziali, esprimendo la sua posizione tramite un comunicato ufficiale.

“La FIFA capisce appieno la profondità dei sentimenti e delle preoccupazioni espresse da molti calciatori sulle tragiche circostanze del caso legato a George Floyd. La FIFA ha già ripetutamente chiarito di essere contraria al razzismo e alla discriminazione, in ogni forma, e di recente ha rinforzato le proprie regole disciplinari, con l’obiettivo di aiutare a sradicare determinati comportamenti. La FIFA ha promosso numerose campagne anti-razzismo, che frequentemente portano messaggi antirazzisti nelle partite organizzate. L’organizzazione delle Regole del Gioco approvate dall’IFAB spetta agli organizzatori delle competizioni, che dovrebbero usare senso comune e tenere in considerazione il contesto che circonda le partite. Il presidente Infantino aggiunge: ‘Per evitare qualsiasi dubbio, in una competizione FIFA, le recenti dimostrazioni date dai calciatori della Bundesliga meriterebbero applausi e non punizioni. Dobbiamo dire tutti no al razzismo e a ogni forma di discriminazione. Dobbiamo dire tutti no alla violenza, in ogni sua forma”.

