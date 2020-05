Borussia Dortmund, Haaland: “Non sono lo stesso di qualche settimana fa. Gol? Avevo un presentimento”

Il ritorno di Erling Braut Haaland.

L’attaccante norvegese in forza al Borussia Dortmund sta bruciando tutte le tappe e continua a segnare con una regolarità disarmante. Dai tempi in cui mosse i primi passi da calciatore nella sua città natale, Bryne, il possente centravanti nordico ha sempre dimostrato grande forza fisica e senza dubbio un senso del gol fuori dal comune. A dimostrarlo le reti messe a segno nel corso di questa stagione: prima con la maglia del Salisburgo (sia in campionato che in Champions) e poi proprio con quella giallonera con cui ha messo a segno ben 10 reti in 9 apparizioni in Bundesliga. L’ultima rete, la prima del campionato tedesco dopo lo stop forzato causa Coronavirus, è di pregevole fattura sia per quanto concerne la giocata personale sia per ciò che riguarda l’azione corale che può essere solo applaudita. Proprio dopo la netta vittoria ottenuta dai suoi per 4-0 nel derby contro lo Schalke 04 sono arrivate le parole di Haaland che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

