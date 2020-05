Udinese, Marino tuona: “In Bundesliga c’è stata una carneficina. Ripresa il 13 giugno? Una follia”

“L’Udinese vuole riprendere il campionato, ma in massima sicurezza per gli atleti e tutte le componenti che ruotano attorno alla squadra”.

A dirlo è Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dei friulani, intervenuto a seguito della polemica legata alla lettera inviata dal patron bianconero Pozzo al ministro dello Sport Spadafora in merito alle condizioni di sicurezza della ripresa degli allenamenti.

“Ricominciare il 13 giugno – ammette Spadafora ai microfoni di “RadioUno” – potrebbe creare una problematica. Si riprenderebbe dopo solo 4 settimane di allenamento, e neanche pienamente efficiente. C’è un rischio di infortuni incredibile. In Bundesliga già al primo turno c’è stata una carneficina e hanno fatto sette settimane di allenamenti prima di riprendere. Sarebbe una follia ricominciare il 13 giugno”.

Infine, Marino, analizza la questione legata ai contratti in scadenza al 30 giugno: “E’ una situazione molto complicata, Uefa e Fifa possono dare tutte le indicazioni che vogliono ma basta una causa per creare subbuglio. Non dimentichiamo il caso Bosman, che nonostante i regolamenti stravolse il calcio. Ci sarà anche questo nodo“.