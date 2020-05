Bayern Monaco, Neuer: “Ora noi calciatori abbiamo una responsabilità. Caso Kalou? Ecco cosa penso”

La Bundesliga ripartirà.

Il Governo tedesco sta allentando le misure di lockdown legate alla diffusione del Covid-19 e i diversi settori del Paese, tra cui anche il calcio, si preparano alla ripresa. Le squadre, presumibilmente, torneranno in campo il 15 maggio o, al massimo, la settimana successiva. Nessuna ufficialità ancora, ma ormai la volontà dei vertici sembra essere certa. Il Ministro dello Sport stesso, infatti, aveva sostenuto che “è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche”.

Coronavirus, Bundesliga verso il ritorno in campo. Il Ministro dello Sport: “Ripresa ok, ma senza privilegi”. La situazione

Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco e capitano della Nazionale tedesca, intervenuto sulle colonne della Faz in vista della ripresa della Bundesliga, ha parlato del ruolo che avranno le squadre di calcio nell’uscita del Paese dell’emergenza Coronavirus: “Ora per noi calciatori arriva l’epoca di una nuova responsabilità. La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani. Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi. Caso Kalou? Spetta a ciascuno di noi, all’interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile: le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione“.

VIDEO Hertha Berlino, Kalou choc: strette di mano e tamponi, ecco la diretta Facebook che gli è costata la sospensione