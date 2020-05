VIDEO Hertha Berlino, Kalou choc: strette di mano e tamponi, ecco la diretta Facebook che gli è costata la sospensione

Salomon Kalou, attaccante dell’Hertha Berlino, è stato sospeso per una diretta pubblicata su Facebook. Nel video realizzato nello spogliatoio, diventato virale, il giocatore ivoriano ha infranto ogni norma igienico-comportamentale imposta per evitare la diffusione del Coronavirus e non solo. Il classe ’85, infatti, come dimostrano le immagini, è andato in giro per il centro sportivo a stringere la mano a un compagno e al preparatore, poi parla del suo stipendio mostrando una busta e facendo insinuazioni sul compenso che dovrebbe essere ridotto, criticando il club e la Lega. Kalou, inoltre, ha filmato il compagno Jordan Torunarigha mentre veniva sottoposto a tampone senza le adeguate misure anti contagio. Una violazione del protocollo sanitario che gli è costata cara.

“Mi dispiace se ho dato l’impressione di non prendere sul serio il Coronavirus. Mi scuso per questo. Al contrario sono particolarmente preoccupato per le persone in Africa. Non ci pensavo, ero solo felice che i nostri test fossero negativi. Mi scuso anche con chi ho ripreso nel video, non sapevano che stessi trasmettendo in diretta”, ha scritto l’ex Chelsea sui social scusandosi.