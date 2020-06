Bayern Monaco, Flick: “Abbiamo ancora da fare in questa stagione. Vi svelo i nostri obbiettivi”

La parola ad Hans Flick.

Il tecnico del Bayern Monaco, già matematicamente campioni della Bundesliga, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 3-1 contro il Friburgo, alla penultima partita di campionato:

“Abbiamo ancora molto da fare in questa stagione. Ovviamente vogliamo anche vincere la coppa nazionale, e poi c’è anche un altro obiettivo per cui dovremmo mantenere alta l’attenzione (la Champions League, ndr), cercando di arrivare più in fondo possibile”.

