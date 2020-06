Bundesliga, il Bayern Monaco trionfa: Lewandowski & Co vincono il titolo con due turni d’anticipo

Una vittoria preannunciata.

Il Bayern Monaco ha dominato senza tante preoccupazioni anche questa stagione della Bundesliga: dopo una partenza un po’ a rilento, i bavaresi sono infatti riusciti a sovrastare tutte le squadre contendenti al titolo, e con la vittoria nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund si erano formalmente aggiudicati la vittoria del campionato.

Grazie alla vittoria di questa contro il Werder Brema con il risultato di 1 a 0 grazie al gol del solito Robert Lewandowski, il Bayern Monaco ha ufficialmente conquistato il Deutsche Meisterschale per la trentesima volta nella sua storia (l’ottava consecutiva dopo l’unica stagione in cui avevano trionfato i gialloneri), aumentando il record di vittorie assolute della Bundesliga che difficilmente verrà mai battuto visto il dominio dei bavaresi che continua a ripetersi stagione dopo stagione.

Il Bayern Monaco è stato spinto da una straordinaria stagione di Lewandowski, il quale al momento ha realizzato 45 gol in 39 partite in tutte le competizioni, dimostrando di essere la punta centrale più forte nell’intero palcoscenico calcistico europeo e candidandosi alla vittoria del Pallone d’Oro.

Archiviato il discorso legato al campionato, i bavaresi potranno dunque concentrarsi interamente sulla Champions League, con l’enorme vantaggio di aver ripreso a giocare ad alti livelli quasi un mese in più rispetto alle altre partecipanti. Per tale motivo, dopo il ritorno degli ottavi contro il Chelsea (la gara d’andata si era conclusa con un sonoro 3 a 0 in trasferta che ha formalmente assicurato agli uomini di Flick il passaggio del turno), i bavaresi sono indubbiamente tra i favoriti nella final eight che si giocherà a Lisbona nel mese di agosto: il Bayern Monaco punterà con decisione verso la vittoria della sua sesta Champions.