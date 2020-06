Bayern Monaco, Lewandowski: “Pallone d’Oro? Tutto è possibile. Da piccolo ero timido e pesavo 20 chili”

45 gol in 39 presenze: questi i numeri di Robert Lewandowski.

Il bomber del Bayern Monaco, vero protagonista della stagione dei bavaresi a suon di gol e ottime prestazioni, ha svelato i segreti che lo hanno portato fino a questo punto, accennando inoltre a una possibile vittoria del Pallone D’oro: “Il 90% degli obiettivi è questione di testa. Nell’area di rigore, abbiamo solo 0,1 secondi, forse 0,2, per riflettere, prendere la nostra decisione e interagire con la palla. È qui che arriviamo all’allenamento, perché non c’è altro posto dove costruire movimenti e colpi automatici. A dicembre sono stato alla cerimonia di premiazione, vedremo cosa succederà. Quello che cerco di fare è mostrare sempre il meglio di me stesso. Al Pallone d’Oro non penso, anche se nella mia vita credo che tutto sia possibile“.

Infine Lewandowski ha raccontando degli interessanti aneddoti in merito alla propria infanzia: “Da bambino ero timido e piccolo, ho pesato a lungo circa 20 chili. Sono sempre stato il più piccolo della squadra. ero fisicamente in ritardo, ma è stato un momento in cui ho imparato molto. Non mangio carne nei giorni delle partite. È troppo pesante per il mio corpo, quindi mangio cibi più leggeri. Il pasto che mangio dipende da diversi fattori, come le ore di gioco e il luogo. Mangiare pasta o riso ti dà energia in un breve periodo di tempo, ma a lungo termine, il tuo corpo non ne ricava nulla”.