Boca Juniors, Sebastian Villa e le accuse di violenza dalla fidanzata: la pioggia di insulti sui social alla persona sbagliata…

Un clamoroso caso di omonimia.

L’attaccante del Boca Juniors Sebastian Villa, è finito, suo malgrado, al centro di una bufera mediatica per le dure accuse rivoltegli dalla fidanzata Daniel Cortes. La ragazza, attraverso delle sconcertanti quanto eloquenti immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha infatti rivelato di avere subito violenza domestica da parte del suo compagno. Una denuncia social che, inevitabilmente, ha scatenato un vespaio di reazioni da parte dell’opinione pubblica. Il calciatore si è subito difeso dalle accuse ricevute, affermando di essere totalmente innocente e di non aver mai picchiato la fidanzata.

Boca Juniors, la ricostruzione del caso Villa: le accuse di violenza della fidanzata, la difesa del calciatore e il comunicato del club

Mentre il Boca Juniors attende adeguati ed esaustivi riscontri in merito a quanto realmente accaduto dai legali del proprio tesserato, il quale ha scritto un messaggio su Whatsapp anche ai suoi compagni di squadra, sui social si è chiaramente scatenata l’indignazione ed è progressivamente montato un risoluto ed aspro dissenso nei confronti del calciatore. In tantissimi, infatti, hanno rivolto insulti molto pesanti nei confronti di Sebastian Villa. Molti di loro, però, hanno commesso un banale errore, lasciandosi ingannare da un classico caso di omonimia. Un gran numero di messaggi indirizzati contro il calciatore colombiano, sono finiti erroneamente all’indirizzo di Sebastián Villa Castañeda, il quale a differenza del suo omonimo non è un calciatore, ma un tuffatore professionista, che ha anche conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani e partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012, e certamente non ha nulla a che vedere con la vicenda.

L’atleta, dopo la grossa mole di messaggi ricevuti, ha dovuto chiarire la questione pubblicando un tweet dal sapore ironico sul proprio profilo: “Nemmeno nelle ultime gare ero stato attaccato così tanto! Certo che sono Sebastián Villa, ovviamente sono un atleta, ma non sono un calciatore. Sono un tuffatore“.

Villa ha poi postato un video di un suo tuffo non perfettamente eseguito, al termine del quale è entrato male in acqua sbattendo la schiena: “Per quelli che dicono che ho picchiato duramente … sì, contro l’acqua ho picchiato duramente“.

Un caso simile nei mesi scorsi si era verificato ai danni di Michael Oliver, arbitro che assegnò il famoso rigore della sfida di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. Un suo omonimo, anche in quell’occasione, fu ricoperto di ingiurie di ogni sorta dai tifosi bianconeri e di elogi intrisi di pungente ironia da quelli delle altre squadre italiane.

