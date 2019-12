Boca Juniors, Ameal e i dubbi sul futuro di De Rossi: “Non so se continuerà a giocare e se con noi sarà ancora a suo agio…”

Rivoluzione in casa Boca Juniors.

Con l’imminente arrivo di Juan Romàn Riquelme, ex calciatore argentino considerato uno dei più talenti più cristallini a livello mondiale, in qualità di dirigente nella società argentina e l’insediamento del nuovo presidente Jeorge Ameal, nessun calciatore, attualmente in rosa, sarebbe in grado di decifrare il proprio futuro, compreso l’ex Roma, Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olè, sussisterebbero in seno al club forti perplessità in merito alla tenuta fisica del classe ’83 che nella scorsa stagione si è dovuto fermare molte volte per problemi muscolari che lo hanno costretto a giocare soltanto sette partite. Quest’anno invece risultano soltanto cinque i match disputati con un cartellino giallo rimediato.

https://www.mediagol.it/altri-campionati/boca-juniors-de-rossi-verso-la-conferma-il-futuro-dellex-roma-con-gli-xeneizes/

In questo momento, De Rossi starebbe passando le festività insieme alla sua famiglia in quel di Roma, aspettando il tre gennaio, giorno del ritorno in Argentina per incontrare i nuovi stati generali del Boca e chiarire i contorni di questa situazione oggettivamente assai confusa. Futuro incerto quindi per il centrocampista, se fino a poco tempo fa il suo rinnovo contrattuale pareva essere una formalità, adesso De Rossi rischia di terminare a marzo la sua avventura in Argentina. Inoltre, le parole rilasciate dal presidente degli xeines Ameal restano piuttosto criptiche:“Non sappiamo cosa fara’ De Rossi, se rimane, se continuerà’ a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque dovremmo rimodulare il suo contratto”, ha confermato Jorge Ameal.

https://www.mediagol.it/notizie/boca-juniors-tevez-su-de-rossi-le-sue-condizioni-se-non-stai-bene-qui-ti/