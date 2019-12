Boca Juniors, Tevez su De Rossi: “Le sue condizioni fisiche? Se non stai bene in Argentina…”

La parola a Carlos Tevez.

L’attaccante argentino del Boca Juniors, intervenuto presso le frequenze di Radio Capital, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’attuale compagno di squadra Daniele De Rossi, alla prima esperienza oltre i confini del calcio italiano dopo l’addio alla Roma. L’avventura in Argentina del campione del mondo 2006 con l’Italia di Macello Lippi è cominciata nel migliore nei modi e si è poi dipanata con andazzo altalenante per colpa dei vari problemi fisici e di ambientamento. L’Apache ha detto la sua in merito alle condizioni dell’esperto centrocampista italiano classe ’83, non sempre arruolabile sul piano fisico per calcare il terreno di gioco con continuità in un campionato performante ed estenuante come quello argentino. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante della Juventus.

VIDEO Boca Juniors, De Rossi rientra e gli Xeneizes trionfano: l’ex Roma in campo dopo 84 giorni

“Potrebbe costare, perché il ritmo in Argentina è diverso da quello in Europa. Qui ti mangiano se non stai bene fisicamente”.

Boca Juniors, lo sfogo di Tevez: “Merito di giocare, non voglio fare la comparsa. Accettare la Cina è stato un errore, il mio sogno…”