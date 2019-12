Al-Dhuail, le prime parole di Mandzukic: “Un nuovo viaggio in una delle più importanti squadre dell’Asia”

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore dell’Al-Duhail.

L’attaccante croato ha lasciato l’Italia e, in particolare, la Juventus dopo cinque stagioni. In questa annata in bianconero il classe ’86 non aveva collezionato alcuna presenza, un netto segnale del fatto che l’avventura alla corte di Maurizio Sarri sarebbe ben presto giunta ai titoli di coda. Una settimana fa è arrivata l’ufficialità.

Calciomercato Juventus, Mandzukic vola in Qatar: il croato ha firmato con l’Al-Duhail

Mandzukic, approdato al club qatariota nelle scorse ore, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale: “Per me da oggi inizia un nuovo viaggio nel mondo del calcio. Sono in una delle squadre più grandi e più conosciute di tutta l’Asia e lavorerò duramente con i miei nuovi compagni per aiutarla a vincere e centrare tutti i suoi obiettivi“.

