Calciomercato Juventus, scambio Paredes-Emre Can: contatti in corso col PSG. Le ultime sull’affare

Il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Italia.

Stiamo parlando di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della Roma dal 2014 al 2017, si sa, è un profilo che piace non poco alla Juventus e soprattutto a Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, in particolare, aveva già chiesto lo scorso gennaio al Chelsea di ingaggiare proprio il classe 1994. Un affare che non si è concretizzato a causa del trasferimento del calciatore al Paris Saint-Germain.

Tuttavia, l’avventura di Paredes in Ligue 1 potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Potrebbe sì, perché l’approdo del giocatore originario di San Justo in quel di Torino si concretizzerà soltanto ad una condizione: se il club di Andrea Agnelli cederà Emre Can. Il centrocampista tedesco di origine turca non ha mai digerito l’esclusione dalla lista Champions League e potrebbe decidere di cambiare aria già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Per questo motivo, PSG e Juventus sono da tempo in contatto con l’obiettivo di imbastire una trattativa che vedrebbe Paredes approdare alla corte di Sarri e l’ex Liverpool sbarcare a Parigi.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Fabio Paratici e Leonardo – da anni in ottimi rapporti – in questi giorni si sarebbero aggiornati sul possibile scambio e da entrambi gli ambienti filtrerebbe cauto ottimismo. “Il Psg, che provò a ingaggiare il tedesco già in agosto e soprattutto l’estate precedente a parametro zero dal Liverpool, sta valutando i costi complessivi dell’operazione Emre Can e il tipo di offerta ufficiale da presentare alla Juventus forse già entro Capodanno”, si legge. D’altra parte, i bianconeri non vorrebbero svenderlo “ma secondo i ben informati, al netto di cambi di idea improvvisi da parte di Emre Can, non saranno pochi milioni a far saltare l’incastro tra Juventus e Psg”, conclude il noto quotidiano sportivo piemontese.