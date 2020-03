Ajax, il fratello di Nouri: “Adesso è cosciente. Guardiamo le partite, a volte sembra emozionarsi e sorride”

Il recupero di Abdelhak Nouri.

Nell’estate del 2017, durante una partita tra l’Ajax e il Werder Brema, il giovane centrocampista olandese era stato vittima di un terribile incidente sul terreno di gioco: il classe ’97 aveva subito un arresto cardiaco ed era entrato in coma subendo anche gravi danni cerebrali che gli hanno impedito di continuare la sua carriera da calciatore professionista.

Roma, gesto d’amore di Kluivert: scelta la maglia numero 34 per lo sfortunato Nouri

Dopo quasi un anno di coma, Nouri però ha ripreso coscienza, riconoscendo i suoi familiari e scambiando con loro un sorriso pieno di speranza. Adesso il giocatore è rientrato nella casa dove è cresciuto per trascorrere le giornate con il sostegno della sua famiglia, e viene accudito con molto amore dal fratello. Abderrahim, questo il nome del ragazzo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del programma olandese De Wereld Draait Door ha parlato così delle condizioni del fratello: “Adesso è cosciente, dorme, mangia, ma non si alza dal letto. Ha piccole forme di comunicazione, ma si stanca presto. Per lui è un bene essere in un ambiente familiare, parliamo con lui, guardiamo anche le partite di calcio in tv e sembra piacergli, a volte sembra emozionarsi e sorride“.

Ajax, l’ex calciatore Appie Nouri esce dal coma dopo un anno: ha riconosciuto i familiari

Nouri continua dunque a fare progressi, e non si può escludere che in futuro possa riprendere anche a comunicare in forme più elaborate ed interagire in modo più complesso con la gente che lo circonda. Una speranza che anche il padre, intervenuto anche lui durante il programma De Wereld Draait Door, continua a coltivare giorno dopo giorno. Queste le sue parole: “Guarire? Crediamo in un miracolo, certamente! Questa è una prova molto difficile per noi ma facciamo del nostro meglio e cerchiamo di prenderci cura di lui nel miglior modo possibile“.