Napoli, Spalletti ricorda Zamparini: “Era un talent scout di allenatori e calciatori”

Le parole di Spalletti, tecnico del Napoli, a seguito della vittoria a Venezia. L'ex Inter e Roma ha ricordato il suo ex presidente Zamparini

In occasione della sfida tra Venezia e Napoli, Luciano Spalletti è tornato nello stadio "Pier Luigi Penzo". il tecnico toscano ha allenato la compagine lagunara dal 1999 al 2000 sotto la gestione di Maurizio Zamparini, scomparso recentemente. Se da una parte la curva della tifoseria arancioneroverde si è dimostrata irrispettosa in occasione del minuto di silenzio per ricordare l'ex patron, dall'altra Spalletti ha voluto ricordare Zamparini ai microfoni di Dazn a seguito della vittoria dei suoi azzurri per 0-2: