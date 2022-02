Venezia-Napoli: la curva si gira di spalle nel minuto di silenzio per Zamparini

Durante il minuto di raccoglimento in memoria di Maurizio Zamparini, la curva del Venezia si è girata dando le spalle al terreno di gioco

Incredibile quanto accaduto allo stadio "Penzo" prima del fischio d'inizio di Venezia-Napoli. Durante il minuto di raccoglimento in memoria dello scomparso Maurizio Zamparini - presidente del club lagunare per ben quindici anni - la curva composta dai tifosi veneziani ha scelto di dare le spalle al terreno di gioco. La restante parte dell'impianto sportivo si è invece unita con rispetto al toccante momento per ricordare l'ex presidente di Pordenone, Venezia e Palermo: Maurizio Zamparini.