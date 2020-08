Virtus Entella, Tedino: “Qui per sostituire un allenatore che ha fatto molto bene. Ai tifosi dico…”

Lo scorso 17 agosto l’ufficialità: Bruno Tedino è il nuovo allenatore della Virtus Entella.

Risolto il contratto che legava Roberto Boscaglia alla società ligure fino al 2021, con il tecnico originario di Gela che ha scelto di sposare la causa rosanero, il patron Antonio Gozzi ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra proprio al coach ex Pordenone e Palermo. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Tedino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Innanzitutto voglio ringraziare la società, che è stata molto coerente. Sono felicissimo di essere qui perché c’è stato un inseguimento che va oltre quest’anno. Sono molto desideroso di cominciare questa avventura. So cosa pensano in giro di questo ambiente, di questa società e di questo modo di fare calcio e sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo. Arrivo qui per sostituire un allenatore che ha fatto molto bene”, sono state le sue parole.

GIOVANI – “La politica dei giovani? Con loro lavoro sempre molto volentieri. Ma non solo con i giovani. La storia però dice questo, ovvero che ho plasmato molti giovani che poi sono arrivati ai massimi livelli anche grazie ai miei insegnamenti. Credo che la scelta dell’Entella, probabilmente, sia stata dettata anche da questo aspetto. Saranno importanti gli sviluppi, i principi, al di là dei numeri, delle posizioni, dei movimenti e di tutte quelle cose che riguardano le situazioni di campo. La squadra dovrà avere sempre la possibilità di fare la partita, di essere padrona del campo. Fermo restando che qualche volta non sarà possibile”.

AI TIFOSI – “Tifosi? Non faccio proclami, non mi piacciono. E nemmeno amo fare voli pindarici. L’importante è lavorare sodo e avere un gruppo composto da giocatori che sudano per la maglia, le sono devoti, e mettano in campo tutti quei requisiti tecnico-tattici, fisici e morali indispensabili”, ha concluso il tecnico.