Virtus Entella, il ds Suberbi: “Tedino? Lo seguivamo prima di puntare su Boscaglia. A Palermo…”

La notizia era nell’aria, lo scorso 17 agosto l’ufficialità.

Bruno Tedino è il nuovo allenatore della Virtus Entella. Risolto il contratto che legava Roberto Boscaglia – che ha scelto di sposare la causa rosanero – al club ligure, il presidente Antonio Gozzi ha scelto di affidare la guida tecnica della Prima Squadra proprio al coach ex Pordenone e Palermo. Una decisione che ha aperto una sorta di dibattito tra i tifosi. “Perché Tedino? Siamo rimasti molto colpiti da quello che aveva fatto a Pordenone, dove aveva compiuto un percorso straordinario”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo dei biancocelesti, Matteo Superbi, come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’.

“Tedino era sul nostro taccuino anche due anni fa, prima di puntare su Boscaglia, e lo reputiamo perfetto per il modulo di gioco che vogliamo adottare. E poi è un profondo conoscitore del mondo dei giovani, li sa forgiare e motivare e pensiamo che sia ideale per la nostra idea di crescita dei ragazzi che saranno almeno quattro o cinque all’interno della rosa. Tedino non è stato certamente fortunato negli ultimi anni. A Palermo è stato sollevato dall’incarico quando era secondo in classifica e stava gestendo bene una situazione e uno spogliatoio non semplice”, ha proseguito il ds.

“A Teramo era quinto in classifica e non stava facendo per niente un brutto lavoro in un contesto comunque non facile. Siamo convinti che lui possa essere veramente la persona giusta, puntiamo sulle sue capacità, ma anche sulla voglia di rivincita che ha sicuramente maturato in questi ultimi due anni. Che squadra faremo? Abbiano un’ossatura importante, fatta da giocatori e uomini veri ed è in gran parte da questo gruppo che ripartiremo. Qualche scelta la faremo, ci saranno naturalmente delle operazioni in entrata e in uscita, ma posso dire che non ci sarà uno stravolgimento del gruppo che ha concluso qualche settimana fa il campionato. Abbiamo diciassette contratti in carico e tanti di questi ragazzi faranno parte dell’Entella anche nella prossima stagione calcistica”, ha concluso.