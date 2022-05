Virtus Entella, Gozzi: “Riusciti a riaccendere l’entusiasmo, Volpe top. Playoff…”

Le dichiarazioni di Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, all'indomani dell'eliminazione dei liguri maturata contro il Palermo ai playoff di Serie C

"Venivamo da una retrocessione dolorosissima, l’obiettivo di questo campionato era quello di ricostruire basi solide e riaccendere un po’ di entusiasmo tra i nostri tifosi. Ci siamo riusciti. Abbiamo costruito un gruppo forte e coeso che voglio mantenere e migliorare, puntiamo a fare operazioni mirate per rinforzare la squadra. Ridimensionamento? Tutt’altro. Come detto siamo ripartiti, ora vogliamo alzare l’asticella. Puntiamo a fare sempre meglio e l’energia che abbiamo respirato in città nelle ultime settimane sarà un fattore imprescindibile per toglierci tante soddisfazioni. Volpe? Gennaro ha dimostrato sul campo di essere un allenatore di prospettiva, al suo primo anno da tecnico dei grandi ha portato l’Entella a sfiorare la semifinale playoff. Con i risultati ha riavvicinato Chiavari e i tifosi alla squadra. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto in questa stagione. L’energia del nostro stadio sarà fondamentale per raggiungere traguardi importanti".