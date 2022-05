Virtus Entella, Gozzi: “Grande carattere, soddisfatto di Volpe. Tifosi del Foggia…”

Le dichiarazioni del presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, dopo il successo dellla formazione guidata da Volpe contro il Fozzia di Zdenek Zeman ed il passaggio al secondo turno Nazionale di Serie C

Allo Stadio Comunale di Chiavari, termina 2-1 il match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Virtus Entella-Foggia. La formazione ligure si aggiudica la gara interna, dopo il ko del " Pino Zaccheria " di domenica 8 maggio, guadagnando dunque l'accesso al secondo turno Nazionale degli spareggi promozione di Lega Pro , dove la compagine biancoceleste guidata dal tecnico Gennaro Volpe affronterà il Palermo di Silvio Baldini , nel match d'andata, in programma a Comunale di Chiavari, martedì 17 maggio, con orario ancora da definire da parte della Lega Pro . Intanto, il presidente del club ligure, Antonio Gozzi , si è espresso per analizzare la gara, al termine del 2-1 contro il Foggia di Zdenek Zeman .

“E' stata una partita da Entella, che ci ricorda altri momenti importanti. E' stata una bellissima partita, dobbiamo fare i complimenti al Foggia che ha giocato una partita importante mettendoci molto in difficoltà. I ragazzi, anche in 10, sono riusciti a tirar fuori quel carattere che è indispensabile per fare bene nel calcio. E' stato un bellissimo spettacolo di pubblico, grazie ai tifosi dell’Entella che hanno sostenuto la squadra come mai era successo. Straordinario il tifo del Foggia: non ho mai visto al Comunale una tifoseria così importante, l’applauso ai giocatori dopo un'uscita dai playoff dopo aver rincorso un sogno mi ha molto emozionato e colpito. Sono episodi che fanno bene al calcio e che andrebbero valorizzati, questo è il vero spirito, sostenere i propri colori anche quando si perde. Bravi i nostri, bravi gli ospiti, una grande serata di calcio che dimostra come anche in Serie C si possano dare grande emozioni".