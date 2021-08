Calciomercato Serie C, colpo Virtus Entella: arriva l’ex Palermo Matias Silvestre

Il difensore argentino ha sottoscritto un accordo annuale con il club ligure

Una pedina d'esperienza, non più giovanissimo ma capace di garantire una spiccata solidità difensiva ai reparti arretrati di tutte le formazioni nelle quali ha militato. Il centrale argentino con un passato al Palermo è l'ultimo colpo di calciomercato messo a segno dalla Virtus Entella, in cerca di un rinforzo difensivo che potesse andare a puntellare il reparto dell'organico guidato da Gennaro Volpe. Dopo una carriera importante passata anche in Serie A tra le fila di Inter, Sampdoria e Milan - oltre che con la compagine rosanero -, Silvestre ha voluto accettare una sfida dai contenuti calcistici certamente diversi ma altrettanto affascinanti. Il classe '84 - secondo quanto riportato da TMW - è atteso in quel di Chiavari per completare le visite mediche e concretizzare tutte le pratiche burocratiche del caso per siglare il contratto che lo legherà al club ligure per un anno.