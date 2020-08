Boscaglia saluta l’Entella: “La promozione in B rimarrà negli annali. Non mi aspettavo finisse così…”

“Sono un tifoso dell’Entella e lo resterò”.

Parola di Roberto Boscaglia. Nella giornata di sabato l’ufficialità: il tecnico originario di Gela ha rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella. “Sono stati due anni bellissimi, intensi, mai banali con tante soddisfazioni e pochissimi momenti critici. Non mi aspettavo finisse così, ma questo è il calcio e chi lo vive quotidianamente sa che una storia può concludersi in qualsiasi momento. Resta quello che è stato fatto e ci sono pagine che rimarranno nella mia storia personale e in quella della società”, ha dichiarato l’allenatore siciliano, come riportato da ‘Il Secolo XIX’.

“A Chiavari la mia famiglia è stata benissimo, lascio ricordi, nuove amicizie e rapporti umani che resteranno nel tempo e che ci porteremo dietro. La lista dei ringraziamenti quando si parte è sempre lunghissima e si rischia di dimenticare qualcuno. Voglio accomunare tutti quelli che lavorano per l’Entella ogni giorno, che ci sono sempre stati e che continueranno ad esserci e sono il motore di questo club. E naturalmente ringrazio l’uomo Entella per eccellenza che è il presidente Gozzi, una persona unica, squisita, innamorata della sua creatura”, ha proseguito Boscaglia, che nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al Palermo per i prossimi due anni.

“Gli aspetti positivi sono infinitamente superiori a quelli negativi, così come i momenti belli sono molti di più di quelli brutti. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci sono stati chiesti quando siamo stati chiamati e le incertezze non mancavano. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato tanto, riportato l’Entella al suo posto e ce la lasciamo senza aver mai sofferto troppo in quest’annata che è stata per tanti motivi particolarissima. Portiamo a casa l’affetto dei tifosi e un bagaglio di esperienze che serviranno e il ricordo di due annate che rimarranno nella storia personale e dell’Entella”.

Infine, il tecnico ha ricordato quel 4 maggio 2019, il sorpasso all’ultima giornata ai danni del Piacenza e alla Serie B conquistata dopo un solo anno in Lega Pro. “Un’impresa vera, che rimarrà negli annali. Nessuno aveva mai vinto un campionato in quelle condizioni, partendo ad handicap e recuperando strada facendo, partita dopo partita. Certe cose restano e l’Entella e Chiavari saranno sempre un pensiero bello, positivo”, ha concluso.