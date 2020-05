VIDEO, Zaniolo sfida un amico a Fifa e perde: la penitenza in diretta Instagram è tutta da ridere!

Prima diretta Instagram per Nicolò Zaniolo.

Ieri sera, il giovane talento di proprietà della Roma ha sfidato un amico a Fifa, uscendone sconfitto per ben due volte. A quel punto, l’ex Inter è stato costretto ad una penitenza in diretta: Zaniolo, infatti, ha dovuto cantare la canzone dei Queen “Show must go on”, tra le risate dell’amico, il palermitano Gaspare Galasso, noto per essersi imbucato nel 2016 a San Siro durante i festeggiamenti della Champions League vinta dal Real Madrid. Guardate…