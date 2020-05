VIDEO, Zaniolo perde ancora alla PlayStation: altra penitenza in diretta Instagram, ma stavolta…

Una nuova penitenza.

Nicolò Zaniolo ha deciso di sfidare per la seconda sera di fila un amico alla PlayStation, uscendone ancora una volta sconfitto. A quel punto, il giovane talento della Roma è stato costretto ad un’altra penitenza in diretta Instagram: ha ballato sulle note di Gioca Jouer e Baby Shark, tra le risate dell’amico, il palermitano Gaspare Galasso, noto per essersi imbucato nel 2016 a San Siro durante i festeggiamenti della Champions League vinta dal Real Madrid. Guardate…