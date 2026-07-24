L'intervento di Gaetano Lombardo durante l'evento dedicato alla nuova maglia.
VIDEO Zagara Party, Gaetano Lombardo: "Questa maglia è dedicata a tutti i palermitani"
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