Se ieri aveva lavorato soltanto in palestra, oggi Rafael Leao ha svolto un allenamento sul campo differenziato. Una corsa leggera e qualche allungo blando con il preparatore.

La situazione legata alle condizioni del portoghese resta in evoluzione: Stefano Pioli deciderà solo nella giornata di mercoledì se convocarlo per la semifinale di Champions League contro l'Inter, in programma a San Siro.