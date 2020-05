I ricordi di Nicola Ventola.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex attaccante fra le altre di Inter, Atalanta e Torino ha raccontato un curioso aneddoto relativo alla squalifica di Walter Novellino in un Torino-Parma: “Arrivò quattro ore prima di nascosto e in spogliatoio urlava in silenzio. Lui era squalificato. Non sapeva come uscire e allora si è infilato nella cesta dei calzini sporchi”, sono state le sue parole.