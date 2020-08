VIDEO, STAR WAGS: Wanda Nara, la risposta all’hater è… hot! Diletta Leotta tradita? Il retroscena

Le curiosità della settimana.

Vita, sogni e segreti delle donne che animano il mondo del calcio e dello sport in generale: le affascinanti compagne di campioni, allenatori e non solo in questa sequenza di immagini e curiosità. Nel dettaglio, secondo il noto settimanale ‘Chi’, dietro la rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina vi sarebbe un tradimento. Una “distrazione” che il pugile si sarebbe preso ma che la bella conduttrice siciliana avrebbe scoperto e non perdonato.

LA VERITA’ DI DILETTA – “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, ha dichiarato a tal proposito di recente la regina di Dazn, come riportato dalla pagine di ‘Gente’.

E ancora, Wanda Nara – moglie e agente di Mauro Icardi – ha risposto in maniera piccante e piccata sui social ad un hater che ironizzava su un suo vecchio video hot girato in Argentina prima della storia con Maxi Lopez. “Io lo faccio ogni notte, perché non provi la mia fortuna baby?”, la replica.