VIDEO, STAR WAGS: Neymar esce allo scoperto, ecco chi è la nuova sexy fiamma del brasiliano. E la sorella…

Le curiosità della settimana.

Vita, sogni e segreti delle donne che animano il mondo del calcio e dello sport in generale: le affascinanti compagne di campioni, allenatori e non solo in questa sequenza di immagini e curiosità. Nel dettaglio, è Natalia Barulich la nuova fiamma di Neymar. La modella ed ex fidanzata del cantante Maluma e l’asso brasiliano sono usciti allo scoperto dopo mesi di indiscrezioni con una cover su GQ Russia. E a proposito di O’Ney, la love story tra la sorella Raffaela e l’ex Inter Gabigol è naufragata, non senza strascichi. Pare, infatti, che Neymar l’abbia pure escluso tra gli invitati del suo party di compleanno. Tra i due i rapporto sarebbero tesi…