VIDEO, STAR WAGS: Jessica e Immobile, la gelosia è social. I sexy workout di Melissa Satta infiammano il web e Lady Lautaro…

Le curiosità della settimana.

Vita, sogni e segreti delle donne che animano il mondo del calcio e dello sport in generale: le affascinanti compagne di campioni, allenatori e non solo in questa sequenza di immagini e curiosità. Sembra essere Cristina Buccino la nuova fiamma di Andrea Iannone, il noto pilota motociclistico squalificato per doping fino al 16 giugno 2021. Lei, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, avrebbe violato la quarantena per raggiungerlo in Svizzera. E ancora: stanno riscuotendo un grande successo sui social gli allenamenti della moglie di Kevin Prince Boateng, Melissa Satta, mentre Jessica Melena continua a far ingelosire il suo Ciro Immobile a suon di Tik Tok: guardate.