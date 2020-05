VIDEO Spagna, la Liga è pronta a ripartire: ecco quando. E intanto Siviglia, Eibar e Leganes si preparano così…

Non solo la Bundesliga.

Anche la Liga, dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, è pronta a ripartire. Come riportato da ‘AS’, in Spagna ci sarebbe un accordo di massima tra Federazione e Lega per riprendere tra metà e fine giugno. Nel dettaglio, al momento, non ci sarebbe ancora l’accordo sulla data esatta di ripresa. Si giocherà ogni giorno, con un intervallo di 72 ore tra una partita e l’altra per ciascuna squadra: l’obiettivo, infatti, è quello di finire il campionato entro agosto. Fischio d’inizio alle ore 20 in alcune zone della Spagna, alle 23 nelle regioni più calde. Intanto, le squadre spagnole continuano ad allenarsi in vista della ripresa.