VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Squadra motivata. Pellegrini? Svelo in che posizione può giocare”

Paulo Fonseca svela gli ultimi dubbi di formazione in conferenza stampa.

“Siamo del tutto concentrati sul campo, non ho bisogno di spronare la squadra, si tratta di gare per cui non è faticoso trovare motivazioni. Abbiamo fiducia, siamo pronti a giocare contro una squadra come il Siviglia. Pellegrini è un’opzione, potrebbe giocare nella posizione di Veretout. Ma su di lui non ho deciso. Anche Cristante può giocare“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Roma alla vigilia del match di Europa League contro il Siviglia.

